Nuno Markl recorda pai: “Acabou por ser a maior influência nos meus rabiscos”

Nuno Markl recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, 4 de abril, para recordar o seu pai, Dagoberto Markl, que morreu há 12 anos.

O humorista, de 50 anos, partilhou, no perfil de Instagram, uma imagem do progenitor e escreveu um texto repleto de carinho e memórias. “O meu pai morreu há 12 anos. Um extraordinário historiador de arte, xadrezista e historiador do xadrez”, começou por lembrar.

“Mas também a pessoa com quem eu via ‘O Justiceiro’ e a ‘Galáctica’ aos domingos, o cartoonista amador que eu, rapidamente, quis imitar e que acabou por ser a maior influência nos meus rabiscos, e um homem – tal como eu – com tendência para se fechar tanto no seu mundo que, por vezes, era difícil lá entrar”, prosseguiu.

“Há 12 anos partiu, pouco depois de um novo Markl entrar em cena. Pareceu quase que cedeu o seu espaço no mundo ao neto Pedro, com quem só teve tempo de estar duas vezes antes do seu estado de saúde se agravar e de se ir embora. O seu mundo e o trabalho eram o que o mantinha vivo, funcional e desperto. A reforma pareceu roubar-lhe um sentido para a vida – e foi ela que acabou por desligá-lo: como se todas as doenças estivessem à espera que ele terminasse o seu propósito na Terra para entrarem em cena”, acrescentou.

“Nos últimos anos, já reformado, ainda ia ao Museu de Arte Antiga – uma segunda casa que era quase a primeira – só para estar lá, para se sentir perto da arte que o movera durante uma vida inteira. É por isso que digo que as personagens dos Painéis de São Vicente, para mim, são quase tios”, disse ainda.

“A morte levou-o sem nunca termos tido todas as conversas que precisávamos de ter. Acabei por tê-las em sonhos vívidos, pouco depois de ele morrer, e fechei o assunto em paz e amor quando criei as personagens do pai e do filho na série ‘1986’, em muito baseadas em nós dois, e a terem muitas das conversas que não chegámos a ter. Sinto que estamos bem um com o outro”, rematou Nuno Markl.