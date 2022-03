Com medo de ficar infetado, Nuno Markl regressa ao teletrabalho

Nuno Markl está com medo de ficar infetado com a covid-19 porque as pessoas que ama pertencem ao grupo de risco. Por isso, o locutor voltou ao teletrabalho.

Depois de ter estado em teletrabalho no primeiro Estado de Emergência decretado pelo Governo, o radialista está de regresso ao trabalho em casa com a rubrica “O Homem Que Mordeu o Cão”.

“Amanhã regresso por uns tempinhos, ao estúdio caseiro, nas ‘Manhãs’ da Rádio Comercial”, começou por afirmar. “Não tenho covid, mas sinto que o cerco está a apertar e tenho várias pessoas que amo em grupos de risco”, explicou.

“Por isso, e porque sou a modos que paranóico, decidi fazer o ‘Homem Que Mordeu o Cão’ em casa até a coisa aliviar um bocadito. A qualidade não sofrerá em nada: a rubrica continuará extremamente parva”, prosseguiu.