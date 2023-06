Nuno Markl revela importância de Júlia Pinheiro na carreira radiofónica

Nuno Markl foi entrevistado por Júlia Pinheiro no programa “Júlia”, transmitido pela SIC, esta quinta-feira, 29 de junho, e fez uma confissão.

Nuno Markl recorreu às redes sociais para fazer uma confissão acerca de Júlia Pinheiro, após ter sido entrevistado pela própria esta quinta-feira, 29 de junho, no programa “Júlia”, transmitido pela SIC: “Talvez muita gente não saiba disto, mas a importância da Júlia Pinheiro na minha história é grande”.

“Quando em 1994 eu, o Pedro Ribeiro e mais um bando de compinchas fazíamos um estranho OVNI radiofónico chamado Prok Der & Vier, que incluía uma radionovela insana chamada A Saga de Abílio Mortaça, a Júlia – já nome grande da comunicação, casada com o Rui Pêgo, diretor da rádio onde eu e o Pedro trabalhávamos, o CMR – é capaz de ter sido a nossa primeira fã, ou pelo menos, decerto, a primeira a dar-nos feedback numa era distante em que ainda não havia Internet e em que achávamos que só nós próprios ouvíamos o que estávamos a fazer”, contou.

O “entusiasmo” de Júlia Pinheiro foi crucial no caminho de Nuno Markl e Pedro Ribeiro: “Ser entrevistado por ela é conversar com alguém que esteve no início de tudo, que presenciou a radiofónica e humorística saída da casca deste vosso amigo”.

O radialista referiu que, durante a conversa, sentiu-se em “casa” e lançou vários elogios à comunicadora: “Isso – e o talento da Júlia para conduzir uma conversa – fizeram-me sentir em casa, esta tarde, na SIC. Foi uma bela conversa e cheia de boas surpresas de gente que adoro. E caramba, até a minha mãe, sempre avessa a alinhar nestas coisas da TV, teve uma tocante participação! Obrigado, Júlia e SIC. Foi um fim de tarde delicioso a desfiar memórias”.

Recorde-se que, atualmente, Nuno Markl conduz o programa “Taskmaster”, transmitido pela RTP1, ao lado de Vasco Palmeirim. No passado mês de maio, Markl completou três anos de namoro com Teresa Sacramento, que conheceu em 2020, na sequência da rubrica “Como É que o Bicho Mexe”, lançada por Bruno Nogueira durante a pandemia.