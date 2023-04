Nuno Markl revela nova alcunha curiosa depois do “Taskmaster”

Nuno Markl ganhou uma nova alcunha na sequência do “Taskmaster”, da RTP1, e revelou-a aos seguidores nas redes sociais.

Ele é a “ponte” entre as ordens de Vasco Palmeirim e os concorrentes famosos que as têm de executar no programa “Taskmaster”, da RTP1. O empenho com que dá o mote para muitas dessa provas deu a Nuno Markl uma nova alcunha na rua, que o apresentador e radialista partilhou agora nas redes sociais.

“Tenho ouvido muito ‘MAAAARKL!’ por essas ruas, ao qual se juntou agora ‘NUNADAS!’ (aconteceu ontem; o meu filho foi testemunha e espero que ele sinta algum orgulho em ver estranhos a gritar coisas estranhas ao pai)”, revelou o comunicador.

“Este programa insano e adorável está a suscitar reações igualmente insanas e adoráveis – para mim que não faço muita TV e sou mais da telefonia, é sempre refrescante”.

“Hoje há mais um ‘Taskmaster’ – e desde criar um nó cego mental aos pobres participantes com caixas até criar um nó cego no estômago deles com melancias, tudo pode acontecer”.

“Com a @marisaliz_oficial a juntar-se ao quarteto fantástico @ines_ap, @mr_filadagodaaa, @jessica_athayde e @toyferraofficial, e a detalhada avaliação de situações pelo mestre da cabeça dourada Vasco Palmeirim”, concluiu Nuno Markl.