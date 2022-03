Nuno Markl revela o que faz quando ouve a música “All I Want for Christmas is You”

Nuno Markl é conhecido pela sua boa disposição e frequentemente presenteia os seus seguidores com publicações divertidas que arrancam sorrisos a quem o segue.

Este domingo, 19 de dezembro, não foi diferente e o radialista, de 50 anos, partilhou um vídeo onde surge dentro o carro ao som de “All I Want for Christmas is You”, de Mariah Carey. O humorista aproveitou ainda para confessar o que faz sempre que ouve esta música natalícia.

“‘All I Want For Christmas Is You’ é uma canção tão omnipresente e repetida por estes dias na rádio, que para tentar encontrar alguma frescura e novidade neste clássico passei a cantar só as partes do coro, naquilo que se revela o karaoke mais triste que uma canção eufórica pode ter”, explicou.

De seguida foram vários os fãs do comunicador que brincaram com a situação e confessaram fazer o mesmo com o sucesso dos anos 90. “Vais ser a próxima contratação do coro de Santo Amaro de Oeiras…” ou “Há anos que eu só canto os ‘back vocals’ desta canção. É na verdade a única forma de escapar ao lado comercial da coisa e fazê-la parecer um pouco mais interessante”, foram alguns dos comentários escritos pelos internautas.