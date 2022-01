Nuno Markl sofre “castigo” do Instagram e fica indignado

Nuno Markl recorreu ao Instagram para partilhar uma situação que o deixou chateado. O humorista foi proibido de partilhar links nos stories desta plataforma.

O radialista, de 50 anos, sofreu este “castigo” por, supostamente, “ter partilhado conteúdos que desrespeitavam as normas da comunidade”.

“Recebi este mimo desta instituição crescentemente pestilenta que é o Instagram”, começou por escrever.

“Lembrando-me das coisas que partilhei recentemente: o link da excelente entrevista que a Bumba na Fofinha me fez; os desenhos lindos da minha namorada. Portanto não sei que castigo é este. Sei que é urgente que apareça uma rede social nova e mais saudável do que as do shôr Zuckerberg. Isto é inacreditável”, rematou.

Os internautas logo reagiram com admiração ao sucedido.

“Mas disseram que conteúdo foi?”, “É que realmente não faz sentido nenhum este castigo. E depois veem-se por essas redes fora coisas completamente descabidas e a esses não dão castigo nenhum. O mundo está ao avesso” e “Os perfis que deviam ser bloqueados não são… Enfim! Mas a culpa deve ser do algoritmo” servem a título de exemplo.