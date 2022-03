Nuno Markl tem nova namorada devido aos diretos do “Bicho”

Nuno Markl já tem uma nova namorada. O locutor da Rádio Comercial assumiu que o namoro só aconteceu devido aos diretos no Instagram do “Como É Que o Bicho Mexe”.

O radialista, de 49 anos, está a viver dias de grande felicidade depois de ter encontrado o amor durante o confinamento. No regresso das transmissões do “Bicho”, esta sexta-feira, Nuno Markl falou sobre assunto.

“O amor aconteceu por causa das transmissões do ‘Bicho’”, admitiu o radialista, garantido que demonstrou a pessoa que é durante as conversas com Bruno Nogueira nos diretos.

“O momento da minha vida em que fui mais pessoa foi aqui nas transmissões do ‘Bicho’”, acrescentou.

Nuno Markl separou-se de Ana Galvão, em 2016. Os dois têm um filho em comum, Pedro de 11 anos. Em entrevista ao “Você na TV!” (TVI), o ex-casal destacou o amor que continua a uni-los.