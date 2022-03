Nuno Markl viaja até Paris com o filho após ter confundido a data do voo

Nuno Markl viajou, esta terça-feira, 31 de agosto, até Paris, em França, com o filho, Pedro, e amigos. O humorista confundiu as datas de partida.

O locutor da Rádio Comercial estava preparado para ir de férias com o filho até Paris… esta quarta-feira. Por isso, o radialista foi para o café trabalhar e só se apercebeu do equívoco quando os amigos entraram em contacto consigo.

“Aquele dia em que achamos que a nossa viagem é no dia seguinte, mas é no próprio dia e os amigos com quem vamos viajar nos ligam enquanto estamos no café a escrever ‘O Homem Que Mordeu o Cão a dizer’. ‘Então onde estão vocês? Nós já estamos no aeroporto’ e nós percebemos que vimos mal a data e que a partida é hoje e não amanhã”, contou.

Entretanto, Nuno Markl e o filho, Pedro já aterraram no aeroporto francês.

Diversos internautas divertiram-se com a “história fixe” do humorista. “Férias há muitas, mas nem todas têm histórias para contar tão fixes quanto esta”, comentou um seguidor. “Eu sou distraída, mas o Nuno bate qualquer um”, acrescentou outra fã.

Lembre-se que Pedro é fruto do relacionamento terminado entre Nuno Markl e Ana Galvão.