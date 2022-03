Nuno Pardal mostra-se nu na praia e fãs não resistem: “Aí vou pôr os óculos”

Nuno Pardal deixou-se fotografar completamente despido na praia da ilha do Pessegueiro. Os seguidores ficaram surpreendidos com o ator.

O intérprete, de 43 anos, aproveitou o fim de semana para descontrair numa ilha perto do litoral alentejano. No domingo, 6 de março, o artista foi à praia e ficou nu, junto ao mar, tal com partilhou no Instagram.

“Yeti visto na praia da ilha do pessegueiro… Cuidado”, escreveu, em jeito de brincadeira.

“Estou a ver bem. Espera aí vou pôr os óculos. Estou mesmo a ver bem! Arraso” comentou uma seguidora na publicação. “Marchavas que era uma limpeza”, atirou outra internauta. “Fiz zoom … só para verificar”, disse um internauta.