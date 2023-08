Nuno Pardal vai ser operado: “Preocupa-me bastante”

O ator Nuno Pardal irá ser submetido a uma cirurgia, a primeira que irá fazer, e mostrou-se com alguns receios.

Nuno Pardal vai ser operado, contou nas suas redes sociais. Através de um vídeo que partilhou no Instagram, o ator revelou aos seguidores que será submetido a uma cirurgia a uma hérnia inguinal e mostrou-se com alguns receios.

“Vou ser operado pela primeira vez. No hospital, dão esponjazinhas para tomares banho no dia antes da operação e no dia da operação, pela manhã. Dizem que arde e para deixar a parte genital para o fim, o que me preocupa bastante. Fora isso, estou tranquilo… Não, não estou nada”, começou por dizer.

“Fico sempre um bocadinho naquela… Vão anestesiar-se, vão abrir-te, fazer um buraco e tratar… Não é nada de grave. É só uma hérnia inguinal. De qualquer maneira, é a primeira vez. Era só isto que queria partilhar com vocês”, confidenciou o ator.

É de relembrar que, recentemente, Nuno Pardal foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha no seu programa no qual contou decidiu abrir uma conta no “Onlyfans”, uma plataforma de adultos na qual se vendem subscrições para aceder a fotografias mais ousadas. Goucha, intrigado, confessou ter-se inscrito para ver as imagens do ator.