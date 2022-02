Nuno Santos como nunca o viu em “Conta-me” na TVI

Nuno Santos, é o próximo convidado de Manuel Luís Goucha, no programa “Conta-me”, na TVI, no próximo sábado, 20 de novembro.

O diretor-geral da CNN Portugal prepara-se para uma conversa intimista e reveladora.

“Em vésperas da estreia da CNN Portugal, o Diretor Geral do canal fala do enorme desafio que tem pela frente, da dedicação e entusiasmo de todos os envolvidos e, acima de tudo, da responsabilidade e sentido de missão que tem para com o público”, lê-se num comunicado emitido pelo canal.

“Em tom mais intimista, Nuno Santos fala também da sua infância e dos momentos que marcaram a sua vida”, conclui a nota de imprensa.

Além do comunicado emitido pela estação também já foi publicado um “teaser” do programa, no perfil de Instagram de Manuel Luís Goucha, em que se pode ver Nuno Santos a falar sobre a morte do pai.

“O meu pai partiu muito cedo. Tinha 26 anos, houve um dia que se levantou e caiu para o lado e isso é ainda hoje o maior choque da minha vida. Foi o dia mais duro da minha vida”, confessou.

Recorde-se que o programa vai para o ar neste sábado, às 14h, na TVI.