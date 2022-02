Nuno Santos feliz com audiências na estreia da novela “Quer o Destino”

O diretor de Programas da TVI, Nuno Santos, não escondeu a felicidade com as audiências obtidas, esta segunda-feira, pela novela “Quer o Destino” no episódio de estreia.

Apesar da estratégia global da estação de Queluz de Baixo ter sido comprometida pela pandemia da Covid-19, Nuno Santos ficou contente com os resultados da nova aposta na ficção nacional.

“Quer o Destino estreou e foi bem recebida pelo público. Teve uma audiência média de 1 milhão e quase 100 mil de espectadores. Mais 400.000 do que que a TVI tem tido no horário, mesmo depois do aumento do consumo televisivo. 19,1 de share”, revelou, no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-HMCALHn2P/

O diretor, que assumiu o cargo no início de janeiro, admitiu que esta é mais uma etapa de uma longa caminhada, parabenizando a equipa.

“Esta estreia, pensada no âmbito de uma estratégia global que ficou comprometida pela Pandemia, faz – ainda assim – parte de um caminho. A equipa está de parabéns. Seguimos”, rematou.

A novela “Quer o Destino”, que se estreou este segunda-feira na antena da TVI, conta a história de Margarida Rosa, que depois de ter sido violada e assistir ao assassínio do seu pai, muda de nome e volta às origens para se vingar.

Este elenco conta com Sara Barradas, Pedro Sousa, Pedro Teixeira, Filipe Vargas, Isaac Alfaiate, Inês Herédia, Luís Esparteiro, Leonor Seixas, Ana Bustorff, entre outros.

LEIA TAMBÉM: