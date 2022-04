Nuno Santos: “Sinto grande estima e afeto pelo Tozé Martinho”

O diretor de Programas da TVI, Nuno Santos, reagiu publicamente, este domingo, à morte do ator e argumentista Tozé Martinho.

Depois da notícia da morte do profissional de 72 anos, as caras conhecidas, colegas de profissão e amigos têm reagido de forma pública.

Em declarações à N-TV, antes da estreia do programa “Dança com as Estrelas”, Nuno Santos mostrou-se abalado por um dos precursores da ficção nacional ter perdido a vida.

“Sinto grande estima e muito afeto pelo Tozé Martinho”, começou por afirmar o diretor de Programas da estação de Queluz de Baixo. “Foi um precursor da ficção nacional em muitas áreas como ator e argumentista”, acrescentou.

Pedro Teixeira, um dos apresentadores do concurso de dança, aproveitou para dedicar a estreia do “Dança com as Estrelas” ao intérprete.

Além de Nuno Santos, também os atores Maria João Abreu, José Carlos Pereira e Carlos Areia deixaram palavras de saudade a Tozé Martinho.

Recorde-se que o ator sentiu-se mal este domingo e foi levado até ao Hospital de Cascais, onde acabou por perder a vida.