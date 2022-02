Núria e Dália Madruga lembram pai um ano depois da morte: “Seguimos juntos”

Núria e Dália Madruga lembraram publicamente o pai com testemunhos nas redes sociais, um depois da morte do progenitor. Os famosos e amigos confortaram as irmãs.

A empresária fez questão de publicar, no perfil da rede social Instagram, uma fotografia da família reunida, este sábado, 13 de novembro, para recordar o seu pai.

“Pai seguimos juntos, mais unidos do que nunca… com saudades tuas, muitas saudades”, começou por afirmar. “E abraços, herança que nos deixaste, os teus eram os melhores do mundo, mas estamos a esforçarmo-nos por chegar lá”, acrescentou.

Já a atriz realçou que foi o amor da família que a ajudou a resistir à morte do seu pai: “Pai, o tempo não cura. A saudade aumenta. A dor transforma-nos. O Amor dos nossos salva-nos”.

Rapidamente, diversos famosos e amigos como Sílvia Alberto, Cláudia Vieira, Andreia Dinis, Paula Lobo Antunes e Madalena Aragão enviaram mensagens para tentar confortar as irmãs.