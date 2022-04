Núria e Dália Madruga celebram data sem o pai pela primeira vez

Núria e Dália Madruga confessaram estar com “muitas saudades do seu pai”, na data em que assinalam o primeiro Dia do Pai sem o progenitor.

As irmãs estão a viver um dia difícil por se tratar da primeira vez que vivem este momento sem o seu pai, Constantino Silva, que perdeu a vida aos 66 anos, em novembro do ano passado.

“Pai, gostava tanto de ter superpoderes, para te dar mais um abraço. Sei que estás a cuidar de nós. Muitas saudades”, escreveu Núria Madruga no respetivo perfil de Instagram.

Por sua vez, Dália Madruga afirmou, de forma nostálgica: “O primeiro Dia do Pai, sem o meu pai”.