Núria e Dália Madruga recordam o pai um mês após a morte

Núria Madruga e Dália Madruga assinalaram um mês desde a morte do pai com dedicatórias nas redes sociais.

Completa, este domingo, 13 de dezembro, um mês desde que as irmãs receberam a notícia da morte do pai, aos 66 anos. A data foi destacada no Instagram das atrizes que recordaram o progenitor com saudade.

“Um mês, pai… Saudades do teu sorriso feliz sempre que nos vias. Saudades dos nossos abraços apertados… Saudades de ti”, pode ler-se na publicação de Núria Madruga, que partilhou uma fotografia do pai com os três netos, Sebastião e Salvador, de nove anos, e Lourenço, de dois.

Já Dália Madruga agradeceu à mãe por “acalmar o coração” e ser “incrível e incansável” e à irmã pelo “amor de sempre”.

“Um mês… Passou um mês e ainda parece mentira. Continuamos à tua espera, pai. Mas nestes 30 dias tenho de falar dela, a minha mãe, tem sido ela que acalma o meu coração, tem sido incrível e incansável, como sempre foi nestes dois anos que antecederam este mês… Obrigada mãe por manteres o nosso clã com o coração aconchegado, a dor fica mais fácil de ultrapassar. Mana, a ti o amor de sempre. Amo-vos muito e sei que ele continua orgulhoso por nos mantermos juntas e unidas como se aquele dia não nos tivesse arrancado um pedaço de nós”, referiu numa fotografia de família no próprio casamento.