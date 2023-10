Núria Madruga aparece com novo visual: “Estava a precisar de uma mudança”

Nas redes sociais, Núria Madruga mostrou a sua mudança de visual. A atriz decidiu cortar o cabelo pelos ombros.

A chegada da nova estação parece ter inspirado as pessoas para mudanças de visual. Entre cortes de cabelo e troca de cores nos fios, as famosas estão a aparecer com novas imagens.

Núria Madruga não ficou para trás. A atriz também embarcou na onda da mudança de visual e utilizou as redes sociais para mostrar o que fez ao cabelo: acostumada com cabelos mais compridos, cortou-os pelos ombros.

“Fui à minha procura e voltei mais ‘leve’. Gosto muito de cabelo comprido, mas estava mesmo a precisar de uma mudança”, escreveu na legenda.

Na caixa de comentários, os seguidores de Núria não pouparam elogios. “Fica-te super bem”, “Que gira”, “Adoro” e “Sempre linda” foram alguns dos comentários deixados na fotografia da atriz.