Núria Madruga celebra aniversário dos gémeos: “Obrigado por me terem escolhido”

Núria Madruga partilhou com os seguidores a festa de aniversário dos filhos gémeos com uma mensagem especial nas redes sociais.

É dia de festa em casa de Núria Madruga. Os filhos gémeos da atriz completaram 11 anos e a intérprete partilhou com os seguidores os momentos de felicidade que vive.

“Parabéns meus amores! 11 anos!”, começou por notar no perfil de Instagram.

“Faltam-me sempre as palavras para estes miúdos tão especiais. Obrigada por me terem escolhido, ser vossa mãe tem sido a viagem mais maravilhosa da minha vida”, rematou Núria Madruga.

Recorde-se que, no início desta semana, a atriz anunciou que está grávida do quarto filho. Além do bebé que está por vir, Núria Madruga e Vasco Silva são pais dos gémeos Salvador e Sebastião, e do filho mais novo, Lourenço.