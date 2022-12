Núria Madruga declara-se ao marido nas redes sociais

Núria Madruga, que está à espera do quarto filho, recorreu às redes sociais para se declarar ao seu marido, Vasco Silva.

A atriz, de 42 anos, partilhou ainda novas imagens da sua “barriguinha” e aproveitou para declarar o seu amor.

“São as últimas, prometo!”, começou por escrever em tom de brincadeira sobre a partilha das imagens de grávida.

“Estas com um agradecimento especial ao pai dos meus filhos, que me deu o melhor do Mundo. Amo-te. ‘Só nós é que sabemos!’ Começou tudo com ‘um sorriso’ e assim espero continuar, a sorrir ao teu lado”, rematou.

Recorde-se que Núria Madruga e Vasco Silva já são pais de três meninos, os gémeos Salvador e Sebastião, e Lourenço.

Nos últimos dias, a atriz pediu para os seguidores pararem de questionar sobre o sexo do bebé.