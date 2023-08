Núria Madruga declara-se ao marido: “O melhor exemplo que os meus filhos podiam ter”

A atriz Núria Madruga utilizou as redes sociais para se declarar ao companheiro de longa data e não poupou elogios.

Esta quarta-feira, dia 9 de agosto, Núria Madruga utilizou as redes sociais para se declarar ao marido, Vasco Silva. Para o companheiro de longa data, a atriz não poupou elogios. A dedicatória vem acompanhada de uma fotografia do marido com o filho mais novo ao colo, Vicente.

“Paizão, maridão, amigo e um grande filho. O melhor exemplo que os meus filhos podiam ter. Obrigada, meu amor”, lê-se na publicação.

Núria Madruga e Vasco Silva são pais dos gémeos Sebastião e Salvados, de 12 anos, de Lourenço, de cinco anos, e de Vicente, de oito meses.

Mãe de quatro meninos, a atriz, há pouco tempo, foi confrontada com a questão: “Não ficas triste de não teres uma menina?”. Ao que Núria respondeu: “A verdade é que eu nunca desejei ser mãe de menina, respeito quem tenha esse desejo, assim como têm de ter um rapaz, mas eu, das três vezes que estive grávida, nunca me ouviram dizer ‘queria tanto uma menina’. Eu amo ser mãe de rapazes”.