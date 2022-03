Núria Madruga despede-se do pai: “Sinto-me tão vazia”

Núria Madruga despediu-se, este sábado, do seu pai, que perdeu a vida. A atriz mostrou-se revoltada com a morte do progenitor.

Assim que foi anunciado pela irmã, Dália, a morte do pai, a intérprete deixou um pequeno tributo no Instagram. Agora, depois de passado algumas horas, Núria Madruga manifestou a sua revolta e tristeza.

“Pai, sinto-me tão vazia. Queria dedicar-te as palavras mais bonitas do mundo… mas seriam sempre poucas para tudo o que nós vivemos. A verdade, é que éramos mais de abraços, de olhares e de sorrisos marotos. E foram tantos os olhares que trocámos naqueles silêncios onde nos tiraram o chão, mas que tu, com essa força de guerreiro, tornaste gigante toda a definição de resiliência”, contou.

“E agora, pai? Vai ser tão difícil… Resta-me a Paz por ter estado contigo em todos os momentos. Já sabes, a qualquer hora e em qualquer lugar, estarei sempre aqui para ti. Não te preocupes, os teus campeões sabem que vais estar sempre por perto a vê-los crescer”, prosseguiu.

Sobre a mãe, a atriz só teceu elogios: “E a mãe? Que mulherão. A garra e a coragem que teve para nunca te deixar ir abaixo. Que orgulho nos dois. Amo-te muito, pai”