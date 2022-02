Núria Madruga rendida ao filho mais novo

Núria Madruga enterneceu os seguidores nas redes sociais ao mostrar um momento ternurento com o filho mais novo, Lourenço.

A seguir as indicações de isolamento social para prevenção da pandemia de Covid-19 com a família, a atriz partilhou vídeos na conta de Instagram no qual o filho, de dois anos, imita a mãe a dizer “amo-te”.

“Já disseram hoje, amo-te? Aqui é até eles se fartarem”, escreveu Núria Madruga na legenda do vídeo em que a intérprete surge abraçada ao rebento mais novo que está ao seu colo.

https://www.instagram.com/p/B-uzl11JlLQ/

Recorde-se que o pequeno Lourenço é fruto do casamento de Núria Madruga com Vasco Silva. O casal tem mais dois filhos em comum: os gémeos, Salvador e Sebastião, de nove anos.

