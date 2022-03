Núria Madruga admite estar com medo de que o Natal seja cancelado

Núria Madruga admitiu, esta quarta-feira, 8 de dezembro, estar com medo de que o seu Natal seja cancelado devido à covid-19.

A atriz, de 41 anos, confessou, no perfil de Instagram, que ainda não montou a árvore de Natal em casa, tal como é costume nesta altura. E tudo porque a intérprete está com medo que a quadra natalícia seja cancelada.

“Estamos juntos há 12 anos e é a primeira vez que a dia 8 de dezembro, ainda não temos a árvore de Natal feita”, contou. “Não é preguiça, na verdade adoramos aquele rebuliço do dia em que as luzes da árvore se acendem cá em casa”, garantiu.

“Lá no fundo, acho que estamos com receio de ter tudo preparado para o grande dia e acabarmos com o Natal cancelado, como o ano passado! Sim, eu sei, pensamento positivo. Vai acontecer”, rematou.

Núria Madruga e Vasco Silva são pais de três filhos: os gémeos, Sebastião e Salvador, de dez anos, e Lourenço, de três.