Núria Madruga partilha fotografia com os filhos em Fátima

A atriz Núria Madruga recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia com os filhos em Fátima. Na caixa de comentários, recebeu vários elogios.

Na caixa de comentários, os seguidores reagiram. “Foto carregada de sentido”, “Estão todos tão lindos, Núria” e “Filhotes lindíssimos” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, há cerca de uma semana, a atriz foi questionada: “Como é só ser mãe de meninos? Não ficas triste de não teres uma menina?”.

Núria aproveitou o facto de ser uma questão frequente para responder. “A verdade é que eu nunca desejei ser mãe de menina, respeito quem tenha esse desejo, assim como têm de ter um rapaz, mas eu, das três vezes que estive grávida, nunca me ouviram dizer ‘queria tanto uma menina’. Eu AMO ser mãe de rapazes, dos meus rapazes, não trocava esta minha experiência na maternidade por nada deste mundo. Eu sou mãe de quatro rapazes maravilhosos que me escolheram para ser mãe deles e me deram este privilégio”, escreveu.