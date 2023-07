Núria Madruga partilha imagens raras da maternidade e do parto

A atriz Núria Madruga foi mãe novamente há sete meses. Para assinalar a data, mostrou imagens carinhosas do parto do quarto filho.

Núria Madruga partilhou nas suas redes sociais um vídeo no qual se mostra na maternidade, momentos antes do parto do seu quarto filho, Vicente. A atriz fez a publicação para assinalar os sete meses do bebé e as imagens “derreteram” os fãs.

Nas imagens, podemos ver Núria momentos antes de dar à luz, sempre sorridente, ansiosa pela espera. Nas imagens seguintes, já se vê a atriz com o recém-nascido no colo e o marido, Vasco Silva, também aparece. Por último, a mãe e o bebé já a descansar na cama.

Na legenda da publicação, a celebridade escreveu: “Sete meses! Vicente, meu amor, não me canso de agradecer de nos teres escolhido”.

As imagens de tão carinhosas enterneceram os seguidores de Núria. “Dá vontade de chorar pela nostalgia do dia do nascimento dos nossos filhos, não é? Há seis meses estava exatamente a passar pelo mesmo e foi mágico”, “O tempo voou!” e “Já sete meses desse bebé lindo… Aí, o tempo passa a correr” foram alguns dos comentários deixados pelos fãs da atriz.

De relembrar que Núria, além de Vicente, de sete meses, é mãe de mais três filhos, todos fruto do casamento com Vasco Silva. Assim, ambos ainda são pais dos gémeos Salvador e Sebastião, de 12 anos, e de Lourenço, de cinco anos.