Núria Madruga viaja pela primeira vez com filho mais novo

Núria Madruga viajou pela primeira vez de avião juntamente com o filho mais novo, Lourenço. O destino escolhido foi Barcelona, em Espanha.

Lourenço completou o segundo aniversário na quinta-feira, dia 2 de janeiro, e, para assinalar a data, a atriz embarcou numa viagem em família até à cidade espanhola, na sexta-feira.

“Viemos comemorar o aniversário do Lourenço e dar a conhecer aos nossos filhos uma das nossas cidades de eleição”, revelou Núria Madruga na descrição das primeiras fotografias da viagem, partilhadas pela própria nos InstaStories, entre as quais mostra o filho mais novo no avião.

Na mesma ferramenta do Instagram, a intérprete mostrou também alguns momentos da família durante a visita a Barcelona.

Recorde-se que Lourenço, de dois anos, é furto da relação entre Núria Madruga e Vasco Silva. Além deste, o casal tem dois filhos em comum, os gémeos Sebastião e Salvador, de oito anos.

