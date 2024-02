O abraço de Taylor Swift ao namorado na final do Super Bowl

É o romance do momento nos Estados Unidos: a estrela musical Taylor Swift desceu ontem ao relvado para celebrar com o namorado a vitória no Super Bowl.

Taylor Swift tem sido uma presença habitual nos jogos do Kansas City Chiefs, a equipa do namorado, Travis Kelce, e este domingo não foi exceção e a artista musical mais influente da atualidade desceu ao relvado após a vitória sobre os San Francisco 49ers, por 25-22, após prolongamento.

Taylor e Travis abraçaram-se perante milhões de pessoas e trocaram alguns carinhos, depois da artista ter assistido ao desafio ao lado de outras estrelas: Lana del Rey e Blake Lively.