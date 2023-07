O amor está no ar: Fanny Rodrigues volta para o “ex” Jorge Frade

Muito se especulou nos últimos dias, mas Fanny Rodrigues já recorreu às redes sociais para anunciar a reconciliação com Jorge Frade.

A apresentadora Fanny Rodrigues recorreu às redes sociais para anunciar a reconciliação com Jorge Frade. Num vídeo com a música “Let It All Go” como pano de fundo, um dos rostos do “Somos Portugal”, programa transmitido pela TVI, mostrou-se sorridente. Para imagem de capa, Fanny elegeu um momento onde se mostrava a fazer um coração com o operador de câmara.

Na caixa de comentários, os fãs aproveitaram para reagir. “Muito orgulho em ti, obrigada pelo exemplo”, “Lindas imagens e um lindo pôr-do-sol” e “Porque és especial” são alguns dos exemplos.

Fanny Rodrigues anunciou, no passado mês de maio, a separação de Jorge Frade: “A minha relação com o Jorge Frade é unicamente profissional, cada um segue o seu rumo”, escreveu a comunicadora.

Posteriormente, os dois chegaram a ser vistos em público, mais do que uma vez, em clima de cumplicidade.

Recorde-se que a “belle portugaise”, como ficou conhecida depois de ter participado na “Casa dos Segredos”, e Jorge Frade têm cerca de 16 anos de diferença.