“O Arrumadinho” fala sobre fim da relação com a “Pipoca”: “Não há resposta certa”

Ricardo Martins Pereira, mais conhecido pelo blogue “O Arrumadinho”, falou sobre a separação de Ana Garcia Martins, admitindo que “não há uma resposta certa”.

O blogger começou por pedir respeito e privacidade aos internautas. Isto porque o empresário frisou que não sente necessidade de falar da vida privada nas redes sociais ou na Imprensa.

“É importante que as pessoas percebam que para nós que estamos a viver, a nossa vida transcende as redes sociais. Falo daquilo que quero falar nas minhas redes sociais, no momento em que acho que devo falar”, explicou, num direto no Instagram.

“Aquilo que se passa na minha vida pessoal, que não é obviamente só minha, impacta a vida de outras pessoas, não só a da Ana como a dos nossos filhos, tratamos entre nós”, prosseguiu.

Sobre o final do casamento de dez anos com Ana Garcia Martins, do qual nasceram os filhos Mateus e Benedita, Ricardo Martins Pereira garantiu que não existe uma resposta acertada.

“Não há resposta certa quando falamos de relacionamentos. Aquilo que é verdade hoje, não o será amanhã. O que acontece num dia, se calhar já não acontece noutro”, concluiu o “O Arrumadinho”.