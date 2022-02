“O Bicho” voltou e Bruno Nogueira admite vontade de andar aos estalos

O programa “Como É Que o Bicho Mexe”, de Bruno Nogueira, voltou ontem à noite e o ator falou sobre o confinamento e admitiu ter vontade de bater em quem não usa máscaras.

Regressou o programa no Instagram que mais fez (faz) companhia aos portugueses em tempo de confinamento. “Como É Que o Bicho Mexe” foi para o “ar” ontem, por volta das 23.00 H embora, durante esta semana, deva começar “uma hora mais cedo”, prometeu o anfitrião, Bruno Nogueira, aos seguidores.

Com o seu habitual copo de vinho tinto na mão e a recolher donativos para a Cruz Vermelha Portuguesa, o ator voltou a convidar Nuno Markl para o “live” e começou por falar do confinamento nestes tempos de pandemia.

“Pela primeira vez temos um vírus democrático porque estamos todos confinados com o mesmo problema”, defendeu o também cantor. Sobre o cruzamento, na rua, com pessoas sem máscaras, Bruno Nogueira foi direto: “Dá-me vontade de lhes bater, é um misto de vergonha e medo!”

O também guionista, que nesta altura, não sabe se o seu novo projeto na SIC vai avançar, apelou a que não exista ajuntamentos. “Mesmo que os vossos amigos digam vamos para a praia fumar ou beber, pensem pela vossa cabeça, não há nada mais valioso do que isso e fiquem em casa!”.

Um dos momentos mais divertidos no direto no Instagram acabou por ser a interação com Nuno Markl. O animador da Rádio Comercial reconheceu dificuldades em acertar no interruptor para ligar as luzes da sala e, durante alguns minutos, teve a ajuda de Bruno Nogueira para fixar, de vez, qual o sítio certo onde carregar. No final, Nuno Markl assinalou com um “x” os interruptores que não funcionam.