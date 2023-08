“O bom que é poder ser estas duas pessoas”. Madalena Abecasis revela curiosidade

Madalena Abecasis está de férias em Peniche e recorreu às redes sociais para revelar uma curiosidade acerca dos looks escolhidos.

Após uns dias no Algarve, Madalena Abecasis rumou até Peniche para umas férias em família. Nas redes sociais, a influenciadora revelou uma curiosidade acerca dos looks escolhidos para levar na viagem.

“Para o Algarve levei vestidos lindos e sapatos diferentes para todos os dias. Para Peniche enfiei na mala dois ou três calções que eram do Nuno, mais uns poucos trapos e uns chinelos para andar mais vezes descalça do que calçada. E o bom que é poder ser estas duas pessoas. Da chiqueza à simplicidade num estalar de dedos”, contou.

Recorde-se que Madalena Abecasis foi considerada, no passado mês de maio, uma das personalidades com maior notoriedade espontânea em Portugal, segundo a edição de 2023 do estudo “Figuras Públicas e Digital Influencers”, produzido pela “Marktest”.