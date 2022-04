O desabafo de Rita Ferro Rodrigues: “Não aguento puxa saco”

Rita Ferro Rodrigues mostrou-se indignada com as pessoas que são desonestas para atingir os seus objetivos. Por isso, a apresentadora deixou um recado nas redes sociais.

A comunicadora, que conduz o programa de entrevistas “Elefante de Papel”, no YouTube, está incomodada e fez questão de o demonstrar no Instagram, com um desabafo para o público.

“‘Quem puxa saco, puxa tudo. Inclusive tapete!’ Do grande Jô Soares. Não é uma frase muito natalícia, mas é o que há para hoje. Não aguento puxa saco”, explicou Rita Ferro Rodrigues.

“Verdade”, “Tau”, “Oh yeah” e “Puxa tudo mesmo” foram alguns dos comentários que sugiram por parte dos seguidores que concordaram com as afirmações da companheira de Rúben Vieira, mais conhecido como “Ben”.

Afastada da televisão há dois anos, Rita Ferro Rodrigues descobriu, recentemente, o que mais gosta de fazer na vida e a nível profissional: entrevistar pessoas “conhecidas ou anónimas”.