O dia em que chamaram “vaca” a Dolores Aveiro: “Dava-lhe um murro!”

Dolores Aveiro lembrou os primeiros meses de fama de Cristiano Ronaldo no programa “ADN de Leão”. A matriarca do clã chegou mesmo a ser insultada… e respondeu.

Eram os primeiros tempos de Cristiano Ronaldo no Manchester United, transferido do Sporting, e Dolores Aveiro morava em Inglaterra com o filho. Numa das viagens à Madeira, de onde é natural, a mãe do CR7 acabou por ser insultada num bar. “No princípio, foi difícil, Diziam mal de mim e das minhas filhas”, começou por lembrar no programa “ADN de Leão”.

“Fui à Madeira visitar os meus filhos. Num bar estavam lá três homens a dizerem: ‘O Ronaldo ganha tanto por hora para dar à vaca da mãe e às cabras das irmãs’”, recordou.

Sem disfarçar a revolta, Dolores Aveiro levantou-se imediatamente. “Aquilo mexeu-me com o sistema nervoso! Cheguei ao pé dele, bati-lhe no braço e disse: ‘Você conhece a vaca da mãe dele?’. O homem disse: ‘Não me diga que é uma fã dele’. E respondi: ‘Eu sou fã e morro por ele. Ela era vaca se andasse a pastar como você.’”

A conversa podia não se ter ficado por aqui. “Ele ficou meio atrapalhado”. “Se não fosse… dava-lhe um murro, para aprender a não julgar sem conhecer”, acrescentou Dolores no “ADN de Leão”.

O dono do estabelecimento acabou por fazer as apresentações. “Se abrisse um buraco aqui enfiava-me aqui dentro”, respondeu o homem à mãe de Cristiano Ronaldo.