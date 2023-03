O elogio de Daniel Oliveira a Manzarra: “Está no pico de forma”

Daniel Oliveira fez um elogio público a João Manzarra, agora que o apresentador da SIC conduz o “Vale Tudo” também de segunda a sexta-feira.

Com os bons resultados do programa “Vai ou Racha”, da TVI, à tarde, a par de “O Preço Certo”, da RTP1, Daniel Oliveira foi obrigado a mexer no horário da SIC e puxou o “Vale Tudo” para os dias da semana. O apresentador, João Manzarra, só folga, agora, ao sábado – o formato mantém-se ao domingo, com famosos -, o que levou o diretor de entretenimento da SIC e realçar o esforço do comunicador.

“O Manzarra é um grande apresentador de televisão e está num pico de forma aos 37 anos”, começou por elogiar Daniel Oliveira nas redes sociais.

“Tudo o que faz lhe sai naturalmente e isso é um dom que ele tem sabido aperfeiçoar, mantendo a espontaneidade, o rasgo desconcertante, a graça, a criatividade e a irreverência, que fazem dele alguém único e inimitável no panorama nacional. E ainda por cima já consegue estar calmo antes e depois das estreias”, concluiu o responsável da SIC.

João Manzarra não perdeu tempo e respondeu aos elogios: “Das melhores publicações que já li. Obrigado pela confiança”.