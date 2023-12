O espírito natalício já chegou a casa de Júlia Pinheiro

Já no mês do Natal, Júlia Pinheiro já preparou a casa para as festividades. Nas redes sociais, mostrou a decoração natalícia.

A três semanas das festividades, a família começa já a pensar reunir-se com as luzes de Natal a reluzir de fundo. Há quem enfeite a casa com bastante vigor e há quem apenas monte a árvore de Natal. Contudo, o espírito natalício é sempre sentido.

Nas redes sociais, Júlia Pinheiro já mostrou a casa enfeitada com a árvore de Natal, assim como o responsável por montá-la.

“O filho Rui Maria é o responsável pela decoração da árvore de Natal 2023. Ficou muito bonita”, escreveu a apresentadora na legenda da imagem na qual o filho aparece a decorar.

A apresentadora não é a única que já entrou na preparação para as festividades. Várias são as celebridades que já encheram a casa com a magia do Natal.