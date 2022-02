O estranho desabafo de Lady Gaga que deixou os fãs repudiados

Lady Gaga confessou, durante uma conversa com a sua assistente, que não se lembra da última vez que tomou banho.

A mediática cantora desvendou, no perfil de Instagram, um diálogo íntimo que teve com a sua assistente, no qual confessava que não se recorda quando foi o último momento em que parou para tomar banho.

my assistant: when’s the last time you bathed

me: i don’t remember — Lady Gaga (@ladygaga) December 19, 2019

A confissão gerou diversos comentários. “Mulher mas o que é isso?”, “Não brinques com os nossos corações. Nós adoramos-te!” e “A rainha do não tomar banho! O novo álbum veio com cheiro a corpo!” servem a título de exemplo.

Recentemente, Lady Gaga esteve no centro da polémica porque, segundo a Imprensa internacional, estava grávida. Contudo, a intérprete veio a público negar a suposta gravidez.

