O luxo dos atores Penélope Cruz e Javier Bardem no Algarve

O casal de atores espanhol passou uns dias de férias em Porches, no Algarve, no exclusivo hotel Vila Vita Parc. Veja algumas fotos do luxo.

Dias de sonho: Penélope Cruz e Javier Bardem passaram uns dias luxuosos de férias a Sul do País, em Porches, no Hotel Vila Vita Parc. A unidade hoteleira é conhecida não só pelo seu luxo, como pela exclusividade, que confere aos hóspedes – sobretudo os famosos e milionários -, a discrição que exigem.

O hotel algarvio tem uma área de 22 hectares, com quartos “standard” e “villas”. Os preços, por noite, vão dos 700 aos dez mil euros.

A unidade de turismo é, também, conhecida pelas boas práticas em relação à higienização por causa da Covid-19, o que confere uma segurança extra aos seus hóspedes e fez Penélope e Javier voltarem, depois de já terem experimentado todos os luxos anteriormente, há dois anos.

Virado para o oceano Atlântico, o Vila Vita Parc oferece ainda aos seus hóspedes ginásio ou jacuzzi.

Javier Bardem e Penélope Cruz são um dos casais mais sólidos de Hollywood e celebraram a Sul os dez anos de casamento.