O luxuoso (e flutuante) pequeno-almoço de Fernanda Serrano nas Maldivas

Fernanda Serrano continua a mostrar as maravilhas das Maldivas nas redes sociais. Ao lado do namorado, a atriz tem desfrutado do melhor do Índico.

Depois de Ricardo Pereira, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey, Fernanda Serrano está nas Maldivas com o namorado, ao mesmo tempo que Carla Andrino e o marido exploram, também, o arquipélago do Índico.

Depois de ter mostrado uma foto rara ao lado do novo companheiro, Ricardo Pereira – com quem começou a namorar depois da separação do pai dos filhos, Pedro Miguel Ramos – a intérprete da TVI mostrou nesta quarta-feira um pouco mais do paraíso, mas, desta vez, ao nível da gastronomia.

“Às vezes a vida pode ser maravilhosa! Temos de sorrir e agradecer…”, escreveu a atriz, ao lado de uma cesta flutuante com fruta, flores… e o indispensável champanhe para dois, ao pequeno-almoço.