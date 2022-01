O Natal da atriz Daniela Ruah: “2020 foi uma montanha russa”

Daniela Ruah e a família passaram o Natal em Los Angeles, nos Estados Unidos e a atriz portuguesa fez um balanço de 2020.

Foi junto aos filhos, River e Sierra e do marido, o duplo de atores David Paul Olsen, que Daniela Ruah passou este Natal, do outro lado do Atlântico.

A atriz portuguesa começou por desejar boas festas no perfil de Instagram.

“Do nosso clã para o vosso, desejamos saúde, aceitação, paciência e amor”, escreveu a “Kensy” da série policial “NCSI: Los Angeles”.

Em seguida, a artista agradeceu aos profissionais que estiveram a trabalhar: “Sentimo-nos incrivelmente gratos aos trabalhadores essenciais que continuam a girar o mundo no meio desta montanha russa que é 2020. Profissionais de saúde, polícias, bombeiros, as mulheres e os homens das forças armadas, professores, o pessoal que entrega o correio, aqueles que trabalham nos supermercados, as mães e os pais que fazem malabarismos para conseguirem trabalhar de casa com filhos presentes, e muitos muitos mais. Feliz Natal e Boas Festas”, rematou Daniela Ruah.