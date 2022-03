O prometido é devido: Hélder, do “Big Brother 2020”, já dança no varão

O concorrente do “Big Brother 2020” tinha o sonho de dançar no varão e já começou as aulas de “pole dance”, acompanhado por um profissional.

Sensual… quanto baste. Ainda a aprender os primeiros passos de dança do varão – tal como tinha prometido em entrevista à N-TV -, Hélder teve alguma dificuldade na “pole dance”, durante uma aula com um profissional desta arte sensual.

O concorrente de Santa Maria da Feira bem se esforçou, mas o varão deu sempre luta e Hélder não conseguiu concluir todos os movimentos.

“Olá malta. Estou no varão perfeito. Vim a uma aula de pole dance, vamos ver o que vai sair daqui”, disse Hélder no canal de YouTube.

No final, o “motard” deixou uma curiosidade sobre o “pole dance”: “Sabiam que é um desporto olímpico? Porque já vai haver campeonatos entre os vários países. Quem sabe se não vamos ter nos Jogos Olímpicos os verdadeiros ‘pole dancers’?” questionou.