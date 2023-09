O que deve saber sobre Alba Baptista, atriz portuguesa recém-casada com Chris Evans

Alba Baptista nasceu em Lisboa e é oficialmente, desde sábado, 9 de setembro, mulher do “Capitão América”. É atriz, poliglota e tem feito voluntariado.

A notícia que tomou a imprensa de assalto esta segunda-feira, 11, foi a do casamento de Chris Evans, o Capitão América, e Alba Baptista. Mas afinal, quem é a portuguesa Alba Baptista que conquistou o coração do ator norte-americano?

Alba é portuguesa, natural de Lisboa e tem 26 anos. Já participou em novelas portuguesas como “A Impostora”, “Filha da Lei”, “A Criação” e “Jogo Duplo”. Ficou internacionalmente conhecida após o seu papel na série da Netflix “Warrior Nun”, tendo também integrado a comédia romântica “Mrs. Harris Goes to Paris”, de 2022.

À parte da sua carreira na televisão, Alba Baptista é uma verdadeira poliglota. Além da sua língua materna, o português, também fala espanhol, francês, alemão e inglês. A atriz também tem participado em atos humanitários, tendo trabalhado num orfanato no Camboja em 2018.

Foi no final do ano passado, em novembro, que a relação de Chris Evans com Alba foi revelada. Contudo, os rumores começaram a subir de tom meses antes, no início de 2022.