O que faz Jéssica Athayde quando chega antes da hora? Deita-se no carro

A atriz Jéssica Athayde, que recentemente foi uma das concorrentes de “Taskmaster”, da RTP1, revela que não gosta de chegar atrasada, que é pontual e que, às vezes, até chega antes da hora combinada. E o que faz nesses “tempos mortos”? Deita-se no carro.

“Raramente chego atrasada para dizer quase nunca! Como odeio esperar pelos outros e acho uma falta de respeito, nunca gosto de fazer ninguém esperar por mim (claro que dias não são dias e muitas vezes existe trânsito ou desafios pessoais que nos trocam as voltas)”, começou por referir nas redes sociais.

“Mas, por norma, chego antes do tempo, ando sempre com a minha agenda, computador ou livro para render o tempo que espero, mas hoje encostei -me 15 minutos no meu carro. Meti ‘sounds of the ocean’ e relaxei um bocadinho, mesmo estando estacionada no meio do Cacém”, contou.

“(…) Quem mais é super mega pontual como eu ? E odeia esperar?”, questionou Jéssica Athayde.