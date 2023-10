O reencontro de Mel Jordão e Diogo Piçarra com a filha

Diogo Piçarra e Mel Jordão estiveram em lua-de-mel nas Maldivas. O casal já chegou a Portugal e mostrou o reencontro com a filha.

Foi no início de setembro que Mel Jordão e Diogo Piçarra trocaram alianças. O casal casou-se no Algarve e, após alguns dias em território nacional, rumaram, em lua-de-mel, para as Maldivas.

Findados os dias a dois nas paisagens paradisíacas do arquipélago asiático, a maquilhadora e o cantor regressaram a Portugal. Cheios de saudades da filha, mostraram, nas redes sociais, o reencontro carinhoso e ternurento com a pequena Penélope, de três anos.

Com largos sorrisos, ambos aparecem “agarrados” à menor. “O verdadeiro sinónimo de ‘saudade’. Finalmente juntos e completos. Acho que é fácil adivinhar com quem é que esta menina vai dormir esta noite”, escreveu Diogo na legenda da imagem.