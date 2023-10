O segredo de Débora Monteiro e Miguel Mouzinho para uma relação duradoura

Débora Monteiro e Miguel Mouzinho estão numa relação há 12 anos e noivos desde dezembro de 2021. Agora, é revelado o segredo da união.

Neste final de semana, Débora Monteiro e Miguel Mouzinho marcaram presença no Moda Lisboa. Durante uma entrevista ao “Passadeira Vermelha”, da SIC, o casal, que mantém uma relação há 12 anos, revelou o segredo para uma relação duradoura.

“Todas as relações têm altos e baixos, temos que saber ceder, temos que saber respeitar a fase de cada um e, acima de tudo, tem que haver muita amizade porque se não houver amizade eu acho que o mais fácil é desistir e acabou”, disse a atriz.

“Hoje em dia é muito fácil desistir, eu vejo em muitos casais que há uma discussão ou há uma divergência qualquer é logo cada um vai para seu lado, eu acho que as pessoas têm que lutar sempre pelas relações”, afirmaram.

Débora e Miguel têm duas filhas gémeas em comum – Alba e Júlia – e revelaram que a entreajuda entre as tarefas em casa e com as filhas é algo “essencial”. “Há outra coisa muito importante que é que nós não somos ciumentos, nós temos confiança”, contaram.

Noivos desde dezembro de 2021, revelaram ainda detalhes sobre o casamento. “Nós queremos casar, mas enquanto as meninas não tiverem idade para nós não termos de estar preocupados com elas, vamos aguentar, queremos aproveitar o casamento também. Nós não vamos fazer casamento de igreja com 300 convidados, vai ser uma coisa praia ou algo do género”, garantiram, a concluir.