O truque de Sara Prata para marcar um jantar com grupo de amigos

Marcar jantar com grupos de amigos pode ser difícil. Por isso, Sara Prata revelou um truque para evitar dificuldades.

Nem sempre é fácil arranjar datas para marcar um jantar com amigos. A disponibilidade de cada um é diferente e nem sempre encaixa com os outros. Contudo, para quem tem essa dificuldade, Sara Prata revelou um truque.

“Ontem preguei uma partida aos meus amigos. Sabem aqueles grupos de WhatsApp em que uma pessoa tenta marcar um jantar para segunda-feira, depois vem um que prefere quarta-feira, e outro a quem dava mesmo jeito era no domingo…e depois acaba por não se fazer nada? Também sofrem com isso? Pois…nós somos esses”, começou por escrever numa partilha das redes sociais.

“Mas, desta vez, decidi perguntar separadamente a cada um se podia jantar comigo, e todos foram dizendo que sim (convencidos que eu ia anunciar qualquer coisa importantíssima). Quando chegaram ao restaurante descobriram que não havia anúncio nenhum, mas afinal estávamos todos. Pimbas, apanhei-os! Fica a dica: usem este truque e toca a marcar o vosso jantar de amigos, mas sem ser no grupo! Ok, eles vão ralhar quando perceberem que ninguém vai casar, emigrar ou ter um bebé. Mas prometo que no final o que fica é uma bela jantarada inesperada entre amigos, é ou, não é?”, concluiu.