A fazer obras em casa, Leonor Poeiras confessa estar indignada com “preços absurdos”

Leonor Poeiras confessou, esta quarta-feira, 11 de agosto, estar indignada com os “preços absurdos” que lhe foram apresentados por trabalhadores para pintar a marquise.

A apresentadora, que tem estado afastada do pequeno ecrã desde que deixou a TVI, está a fazer obras em casa sozinha porque, nesta altura do ano, só conseguiu encontrar profissionais com “preços absurdos”.

“Sou eu que estou a fazer as obras. Não há pessoas disponíveis e as poucas que apareceram apresentaram orçamentos tão absurdos”, admitiu, dando de seguida um exemplo: “Para pintar a marquise, pediram 1700 euros. Como é óbvio, não!”

Durante o dia de quarta-feira, Leonor Poeiras começou a meter chão novo, depois de arrancar o antigo, e estucar paredes. “Ainda temos muito trabalho para fazer”, rematou a apresentadora no vídeo no InstaStories, ferramenta do Instagram.