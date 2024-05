“Obrigada por fazerem parte desta viagem bonita”. Angie Costa completou 24 anos

Angie Costa completou esta terça-feira, 30 de abril, mais uma volta ao sol. Nas redes sociais, agradeceu as mensagens de carinho.

Em dia de aniversário, Angie Costa juntou família e amigos para as celebrações. Nas redes sociais, partilhou um fotografia a preto e branco, onde segurava um ramo de flores, e agradeceu o carinho de todos.

“Foi um dia bom. Surpresas boas dos meus. Obrigada a toda a gente que teve um bocadinho para me desejar os parabéns. Mais um ano do vosso lado também. Obrigada por me acompanharem e fazerem parte desta viagem bonita”, escreveu.

Na caixa de comentários, ainda houve figuras públicas a felicitarem a atriz. “Parabéns, querida Angie. Um ano muito feliz”, referiu Cristina Ferreira, “Parabéns, minha taurina”, comentou Luís Borges.