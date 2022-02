Oceana Basílio mostra-se de fato de banho no “cantinho especial”: “Meu canhão!”

Oceana Basílio mostrou-se de fato de banho, esta quarta-feira, 11 de agosto, no seu “cantinho especial”, onde aproveita para voltar sempre que quer estar em paz e refletir.

A atriz confessou, no perfil de Instagram, que tem um lugar especial para quando quer estar sozinha. No entanto, a intérprete chamou à atenção com as fotografias com que ilustrou o desabafo.

“O meu cantinho que é sempre especial, aquele sítio onde há sempre paz e volto sempre para estar comigo e refletir”, afirmou a artista.

Entre os vários elogios de caras conhecidas como Rúben Madureira e Mariana Monteiro que se mostraram rendidos à silhueta de Oceana Basílio, destaque para o comentário da jornalista Ana Patrícia de Carvalho.

“Meu canhão!” atirou a profissional da SIC.