Oceana Basílio cautelosa em relação a relações futuras

Oceana Basílio, de 43 anos, está solteira, contudo, mostra-se “cautelosa” em relação a futuros relacionamentos amorosos.

Em declarações à revista “Caras”, a atriz revelou ainda o que procura num companheiro.

“Não fico frustrada por ainda não ter encontrado a pessoa certa. Poderia ter ficado com algumas das pessoas que passaram na minha vida, mas não iria ser feliz, nem ser eu mesma. Por isso, quero um homem que me respeite, que seja correto, que lute ao meu lado”.

“Acabei por me relacionar com pessoas para quem fui uma cuidadora. Era eu que tratava e cuidava de tudo. E não é isso que eu quero. Agora, acredito no amor”, explicou à publicação.

“Antes, quando me apaixonava, era muito mais impulsiva, ia muito pela paixão e seguia o que sentia. Hoje consigo reconhecer os sinais e perceber se aquela relação é ou não para mim. Mas continuo de coração aberto”,disse ainda. “Sou mais cautelosa, não me quero iludir. Sempre criei muitas expectativas. E como não me quero desiludir, já não crio expectativas em relação ao amor”, afirmou à “Caras”.

Oceana Basílio contou ainda que apenas dividiu casa com Pedro Laginha e Pedro Sousa e que não tem um tipo de homem, pois o que necessário é “sentir química” e “admirar a pessoa”.