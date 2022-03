Oceana Basílio e José Fidalgo namoram no Brasil

O casal de atores da SIC rumou a Pernambuco, para uns dias de férias muito românticos, só a dois.

Oceana Basílio e José Fidalgo estão em Porto Galinhas, em Pernambuco, no Brasil, numas férias românticas. O casal de atores da SIC tem partilhado algumas imagens com os seguidores no perfil de Instagram.

Oceana Basílio, que nasceu no Algarve, sente-se “como peixe na água”: “Sou Mulher. Menina de Mar. Como todos já perceberam amo praia e cresci na Ria Formosa”, começou por escrever nas redes sociais.

https://www.instagram.com/p/B7gB9RSFZOZ/

“Amo também o meu trabalho e viajar, mas nada me sabe tão bem como uma pausa no Inverno e seguir o calor, sempre fiz por isso. O último Ano foi muito intenso e tive direito a férias com família e amigos em Portugal, sentia que estava mesmo a precisar descansar num Paraíso”, concluiu Oceana Basílio.

Recorde-se que os dois atores assumiram a relação há dois meses e, desde então, têm partilhado inúmeras fotos juntos.